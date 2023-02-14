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Девушка Нобоа сняла побои после того, как обвинила футболиста в избиении

Девушка Нобоа сняла побои после того, как обвинила футболиста в избиении
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Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила футболиста в избиении. Она поделилась с изданием Expreso фотографией из больницы и медицинским заключением.

Фото: Expreso.ec

Согласно медицинскому отчёту, у Касо зафиксированы гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой голени. Девушке рекомендовали госпитализацию. Её обследуют на предмет переломов.

Напомним, ранее Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой рассказала о плохом отношении со стороны «своей любви». Позже она прямым текстом сообщила об избиении со стороны футболиста. Она якобы застала Нобоа с двумя женщинами в отеле, а Кристиан разозлился и поднял на неё руку. При этом сам спортсмен опровергал слова девушки.

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