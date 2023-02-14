Директор «Волги»: пока нет информации, где пройдёт матч с «Зенитом». Ждём решения РФС

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин сообщил, что пока не знает, где пройдёт матч Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».
«У меня пока нет никакой информации, где пройдёт матч с «Зенитом». Ждём решения комиссии РФС», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения кубкового матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.
Комиссия РФС осталась недовольна качеством поля в Ульяновске, но было решено дать «Волге» последний шанс и перенести дедлайн принятия решения на 14 февраля. Однако вероятность проведения игры там почти нулевая. Скорее всего, состоится перенос встречи – либо в Нижнекамск, на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулёвск, на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».
- 14 февраля 2023
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