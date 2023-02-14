Осинькин: жизнь футбольного тренера не оставляет свободного времени. Жена привыкла

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился информацией о режиме своей работы.
«Жизнь футбольного тренера на таком уровне не оставляет свободного времени ни на что. Да, я могу выделить пару часов на семью, детей, внуков. Но в этот момент внутри меня живёт чувство, что за эти пару часов я мог что-то сделать. Потом эти дела приходится доделывать ночью, потому что я сова. Так что работаем 24/7, выходных нет совсем. К примеру, воскресенье, а ты сначала четыре матча тура посмотришь, потом разбор своей игры, ответишь на 24 звонка…
Не высказывает ли жена? Да все привыкли. С этим плохо, но без этого ещё хуже. Футбольный тренер добрый, когда работает. А если в работе проблема или вообще безработный, то становишься тяжёлым, колючим. Семья любого тренера через это проходила», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 февраля 2023
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