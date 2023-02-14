Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов»: мы тренировались в одном комплексе с «Шахтёром», конфликтов не было

«Крылья Советов»: мы тренировались в одном комплексе с «Шахтёром», конфликтов не было
Комментарии

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали о работе в одном тренировочном комплексе с украинским «Шахтёром» на сборах команды в Турции.

«Нет, мы не жили с «Шахтёром» в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался. С нами живут сейчас «Ахмат», «Факел», до этого с нами жили поляки. Мы тренировались с «Шахтёром» на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время. Никаких конфликтов не было, даже, напротив, кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали», – приводит слова пресс-службы самарского клуба Metaratings.ru.

Напомним, сегодня стало известно о массовой драке между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная», которые проживали в одной гостинице.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» отказался заселяться в привычный для себя отель, когда узнал, что там будут проживать московские «Динамо» и ЦСКА.

Новость по теме
«Шахтёр» отказался заселяться в турецкий отель, где проживали ЦСКА и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023