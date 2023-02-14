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Осинькин ― о стажировке в «Челси»: Анчелотти хотел провести встречу «на отвали»

Осинькин ― о стажировке в «Челси»: Анчелотти хотел провести встречу «на отвали»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своей стажировке в лондонском «Челси».

«Анчелотти ― великий тренер. Он тогда только-только выиграл АПЛ с «Челси». Мы с ним поговорили о футболе. Сперва он думал провести встречу с нами на стажировке «на отвали», беседовал без особого энтузиазма, почти не погружался в разговор. Но потом мы начали задавать вопросы, Анчелотти начал с большим интересом с нами общаться, возникали дискуссии», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков в 17 матчах.

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