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Юрий Жирков назвал лучшие матчи и голы в карьере

Юрий Жирков назвал лучшие матчи и голы в карьере
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Завершивший карьеру российский футболист Юрий Жирков назвал свои лучшие матчи и голы.

«Три самых запомнившихся матча? Первый такой матч — безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го. Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Нидерланды. Третий? Пусть это будет матч «Челси» с «Астон Виллой». Начался он, правда, не очень удачно – я «привёз» гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счётом.

Лучшие голы? Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим. Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход. Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч. Ещё гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер», — сказал Жирков в интервью Bobsoccer.

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Теги Футбол Юрий Жирков •••

Заглавное фото: Брещанов Эдгар, «Чемпионат»

Источник: Bobsoccer

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