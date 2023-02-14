Родриго: на момент предложения «Реала» у меня уже был согласован контракт с «Барселоной»
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал, что был близок к переходу в «Барселону», прежде чем подписал контракт с мадридским клубом.
«Когда мой отец сообщил мне новости… Я всегда рассказываю эту историю. В детстве у меня было две футболки: одна «Барсы» и одна «Реала», и мне пришлось выбирать. Однако этот выбор дался мне довольно легко. На тот момент у меня уже был согласован контракт с «Барселоной», я не ожидал, что «Реал» тоже придёт за мной. Было страшно принимать такое решение, но потом я понял, что это был один из самых счастливых моментов в моей жизни», – приводит слова Родриго Goal.com.
21-летний бразильский футболист в текущем сезоне провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.
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