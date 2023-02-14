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Жирков назвал тренеров, сильнее всех повлиявших на его карьеру

Жирков назвал тренеров, сильнее всех повлиявших на его карьеру
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Завершивший выступления на профессиональном уровне российский футболист Юрий Жирков рассказал о тренерах, сильнее всех повлиявших на его карьеру.

«Мне очень повезло – довелось поработать со специалистами высочайшей квалификации. Благодарю Владимира Ковылина – мой первый тренер, давший путёвку в жизнь. Когда пришёл в ЦСКА, в меня сразу поверил Артур Жорже. Вскоре команду возглавил Валерий Газзаев, с которым мы выиграли много титулов. В сборной России – Гус Хиддинк, переставивший меня из полузащиты в оборону. Обязательно надо отметить и Станислава Черчесова. Назову также Андре Виллаша-Боаша, который хотел оставить меня в «Челси», а я не послушался. И Карло Анчелотти – отличный тренер, по-прежнему работающий на высочайшем уровне», — сказал Жирков в интервью Bobsoccer.

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Теги Футбол Юрий Жирков •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Bobsoccer

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