Осинькин: беспокоит, что семь-восемь академий футбола России монополизировали весь рынок

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о российском детско-юношеском футболе.

«Говорить, что если бы у всех тренеров были выше зарплаты, то наш футбол бы стал лучше, тоже нельзя. Нам надо решать очень много комплексных вопросов. Да, тренерам трудно прокормить семью, если он работает только футбольным тренером в школе. Это тяжело, не все готовы быть фанатами дела и работать за миску супа ― у них же тоже есть дети. Мы должны научиться работать лучше, нам надо выстроить систему подготовки. У нас страна с очень сложным климатом для игры в футбол. Нужно искать пути решения, чтобы восполнить нехватку футбольных полей умением работать, идеально выстроить систему соревнований.



Меня беспокоит тот факт, что семь-восемь академий России монополизировали весь рынок. Это не очень хорошо, я с этим столкнулся. Самое лучшее воспитание в жизни ребёнку могут дать только родители. И чем раньше академии забирают ребёнка у родителей – тем хуже для его воспитания. Родители же не просто учат говорить «спасибо» или «до свидания». Ребёнок учится проецировать жизнь родителей на свой дальнейший жизненный путь. Ребёнок умеет брать лучшее от мамы с папой, в нём это заложено.



Вытаскивая мальчика из дома в 11, 12, 13 лет, ты нарушаешь естественный процесс. Ребята не готовы к жизни, когда с ними рядом только воспитатели и тренеры. Тренер никогда не заменит родителей. Он может дать ребёнку путь в профессию, знания, но родители должны быть на своём месте. Но в большинстве городов нет качественных условий для занятий, нет качественных педагогов ― ребятам приходится уезжать. Я ездил в «Витесс», там построено всё так, что ни в одной голландской деревне ребёнок не потеряет в образовании. Затем, в 15–16 лет, ребёнок переедет, возможно, в академию «Аякса». И будет жить там не в интернате, а в какой-нибудь семье, где к нему будут относиться индивидуально. Это большая разница. Мы тоже должны готовить детей к жизни», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.