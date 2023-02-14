«Ради бога». Димитар Бербатов — о шансах «МЮ» на титул АПЛ в этом сезоне

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов ответил на вопрос о шансах команды на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Ради бога! Конечно, об этом говорят, потому что сейчас они демонстрируют хорошую игру и находятся на третьей позиции. Я рад наблюдать их в таком положении. Но особенно в случае с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» могу сказать, что стабильность — это главное качество, которое нужно этим командам, если они хотят стать чемпионами. Потому что Премьер-лига — это марафон, а не спринт, — тут необходимо стабильно набирать очки на протяжении всей турнирной дистанции. Это то, что делали все чемпионы.



Сейчас чемпионская гонка выглядит особенно интересной, потому что «Арсенал» теряет очки, «Манчестер Сити» теряет очки, а «Манчестер Юнайтед» ползёт за ними и надеется всех удивить. Но, на мой взгляд, ещё слишком рано говорить, кто выиграет титул Премьер-лиги в этом сезоне».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги команда Эрика тен Хага в 23 матчах набрала 46 очков и занимает третью позицию в таблице. В раунде плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» ожидает матч с «Барселоной».