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Иван Сергеев прокомментировал пента-трик в матче с «Дубай Сити»

Иван Сергеев прокомментировал пента-трик в матче с «Дубай Сити»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой пента-трик в товарищеском матче с «Дубай Сити» (8:0).

«Сегодня заключительный игровой день на дубайских сборах. Многие провели на поле все 90 минут. Не смотрели на соперника и отталкивались от своей игры — где-то получалось, где-то нет. Хорошо, что много забили, двигаемся дальше. Сейчас важно правильно восстановиться и распределить силы для того, чтобы с новыми силами войти в весенний отрезок чемпионата.

Даже не помню, удавалось ли раньше забить пять голов за матч. Три-четыре гола забивал, а пять — наверное, нет. Может, в детстве, когда играл в футбольной школе. Заберу ли мяч с собой? Лучше оставить его для тренировок», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

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