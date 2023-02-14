Игрок «Шинника» Семейкин: услышал крики и фразу «Слава Украине». Сказал: «Слава России»

Футболист «Шинника» Артём Семейкин выступил с заявлением по поводу драки в турецком отеле между своими одноклубниками и украинского «Миная».
«Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России». Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но, когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию.
Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Ещё был случай в лифте. Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить», — цитирует Семейкина «РБ Спорт».
- 14 февраля 2023
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