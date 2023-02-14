«Зенит» не смог обыграть «Урал» в товарищеском матче

Сегодня, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и «Уралом». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Счёт в игре в начале второго тайма открыл полузащитник екатеринбуржцев Фаниль Сунгатулин. Вскоре Матео Кассьерра восстановил равенство на табло. На прошлой неделе команды также встречались на поле — тогда игра завершилась с таким же счётом.

«Зенит» ранее провёл несколько товарищеских матчей в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Санкт-петербуржцы разгромили «Аль-Бидду» (9:0) и обыграли «Лусаил-Сити» (3:0). «Урал» дважды уступил «Родине» в товарищеских матчах с одинаковым счётом 1:0 и сыграл вничью с «Арарат-Арменией» (1:1).