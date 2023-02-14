Юношеская женская сборная России сыграет на азиатском турнире, несмотря на запрет ФИФА
Поделиться
Женская сборная России U17 сыграет на турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии (SAFF). Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в социальных сетях.
«Мы рады сообщить, что сборная России примет участие в женском юношеском чемпионате, который пройдёт в Дакке с 20 по 28 марта. Вы готовы к этому?» – говорится в сообщении.
На турнире в Бакке женская юношеская сборная России проведёт четыре матча. Соперниками будут Бангладеш (22 марта), Бутан (24 марта), Непал (26 марта) и Индия (28 марта).
Федерация футбола Южной Азии является подразделением Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Ранее все российские сборные и клубы были исключены из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после обострения конфликта на Украине.
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:44
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:54
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35
Партнерский контент