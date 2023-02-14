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Юношеская женская сборная России сыграет на азиатском турнире, несмотря на запрет ФИФА

Юношеская женская сборная России сыграет на азиатском турнире, несмотря на запрет ФИФА
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Женская сборная России U17 сыграет на турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии (SAFF). Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в социальных сетях.

«Мы рады сообщить, что сборная России примет участие в женском юношеском чемпионате, который пройдёт в Дакке с 20 по 28 марта. Вы готовы к этому?» – говорится в сообщении.

На турнире в Бакке женская юношеская сборная России проведёт четыре матча. Соперниками будут Бангладеш (22 марта), Бутан (24 марта), Непал (26 марта) и Индия (28 марта).

Федерация футбола Южной Азии является подразделением Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Ранее все российские сборные и клубы были исключены из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после обострения конфликта на Украине.

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