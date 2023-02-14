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Александр Мостовой: Павлюченко ещё может найти команду, за которую забьёт 200-й гол

Александр Мостовой: Павлюченко ещё может найти команду, за которую забьёт 200-й гол
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко принял решение не возобновлять профессиональную карьеру.

«Хотелось бы, чтобы Ромка забил 200-й гол — это была бы память. Но время-то ещё есть до конца трансферного окна — может и не за «Уфу» сыграть.

Не за «Тоттенхэм», конечно, выйти, но время ещё есть. Рома может найти команду, за которую ещё забьёт 200-й гол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».

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