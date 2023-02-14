Атсу до сих пор не нашли под завалами после землетрясения в Турции
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Футболиста «Хайтаспора» Кристиана Атсу до сих пор не нашли. Об этом сообщил его агент Нана Сечере.
«Прошло девять дней после землетрясения, а мы до сих пор не нашли Кристиана». — цитирует представителя спортсмена The Athletic.
Ранее журналист Саддик Адамс и менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщили, что Атсу был найден и госпитализирован. Кристиан широко известен в Европе по выступлениям за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других клубов.
За последнее время в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории страны. По предварительной оценке, под завалами находились тысячи человек.
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