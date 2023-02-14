Персонал турецкого отеля поделился подробностями конфликта «Шинника» и «Миная»

Стали известны подробности конфликта с участием игроков ярославского «Шинника» и украинского «Миная». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчётам персонала, всего было выпито около пяти бутылок).



Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где состоялась основная часть конфликта.



Разъярённых игроков пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.