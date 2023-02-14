Gezen Dokuz: Захарян может перейти в «Галатасарай». Стороны договорились о трансфере

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Gezen Dokuz.

По информации источника, клубы достигли соглашения о переходе 19-летнего игрока в стамбульский клуб. Сумма перехода составит € 11 млн и ещё € 2 млн в качестве бонусов.



В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.

Ранее появилась информация, что «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» был готов предложить долгосрочный контракт.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: