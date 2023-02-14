Гвардиола не уверен в участии Холанда в игре с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в участии нападающего команды Эрлинга Холанда в игре с «Арсеналом». Норвежский форвард был заменён в перерыве предыдущего матча с «Астон Виллой», после того как получил удар в бедро в первом тайме.
«В ближайшие несколько дней мы увидим, как он будет себя чувствовать. В перерыве я поговорил с врачами, и они сказали: «Может быть, не стоит рисковать». Я согласен. Я думаю, что он не травмирован, завтра мы будем знать это наверняка. Если есть какой-то риск, он не будет играть», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Матч 24-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится завтра, 15 февраля. Игра начнётся в 22:30 мск.
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