Гвардиола не уверен в участии Холанда в игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в участии нападающего команды Эрлинга Холанда в игре с «Арсеналом». Норвежский форвард был заменён в перерыве предыдущего матча с «Астон Виллой», после того как получил удар в бедро в первом тайме.

«В ближайшие несколько дней мы увидим, как он будет себя чувствовать. В перерыве я поговорил с врачами, и они сказали: «Может быть, не стоит рисковать». Я согласен. Я думаю, что он не травмирован, завтра мы будем знать это наверняка. Если есть какой-то риск, он не будет играть», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



Матч 24-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится завтра, 15 февраля. Игра начнётся в 22:30 мск.