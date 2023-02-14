Гендиректор «Шинника» опроверг слова персонала отеля о конфликте с игроками «Миная»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что слова персонала турецкого отеля Royal Seginus не соответствуют действительности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее сотрудники отеля озвучили свою версию конфликта. По их словам, спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчётам персонала, всего было выпито около пяти бутылок). Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошёл основной конфликт. Разъярённых игроков пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.
- 14 февраля 2023
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