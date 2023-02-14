Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Челси» не связывается с нами по поводу Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с интересом лондонского «Челси» к полузащитнику команды Арсену Захаряну.



«Могу предположить, что «Челси» не нашёл возможности решить проблему сделки. «Челси» уже не связывается с нами по поводу Захаряна»,— приводит слова Гафина в своей социальной сети журналист Храч Хачатурян.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Арсен Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.

Ранее появлялась информация, что «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» был готов предложить долгосрочный контракт.

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