Зуев и Галкин прибыли в расположение «Крыльев Советов»
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В расположение «Крыльев Советов» прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах самарской команды, которые пройдут 16 февраля.
Последним клубом Зуева были «Химки». Александр выступал за «Крылья» в 2017 году, на его счету 11 матчей и две голевые передачи. Галкин – воспитанник «Динамо», он выступает за вторую команду столичного клуба.
В ближайшем матче «Крылья Советов» сыграют с московским «Торпедо». Ранее клуб сыграл вничью (0:0) в матче с казахстанским «Аксу». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте, набрав 20 очков в 17 матчах.
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