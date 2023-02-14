«Милан» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 14 февраля, состоится матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Для «россонери» это попадание в финальную часть самого престижного еврокубка стало первым за девять лет. Последний раз итальянцы играли в плей-офф в сезоне-2013/2014. Команда Стефана Пиоли заняла второе место в группе Е, набрав десять очков.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являлись франкфуртский «Айнтрахт» (10) и «Спортинг» (7).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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