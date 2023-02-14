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Эмир Катара предложит около £ 4 млрд за «МЮ». Глэйзеры запрашивают сумму в £ 6 млрд

Эмир Катара предложит около £ 4 млрд за «МЮ». Глэйзеры запрашивают сумму в £ 6 млрд
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Эмир Катара предложит за «Манчестер Юнайтед» чуть больше £ 4 млрд (€ 4, 5 млрд) сообщает The Guardian.

По сообщениям источника, инвесторы, связанные с правящей семьёй Катара, оценивают клуб не более чем в £ 4,5 млрд (€ 5 млрд). При этом семья Глэйзеров рассчитывает выручить от продажи сумму в £ 6 млрд (€ 6,7 млрд).

Ожидается, что официальное предложение о покупке будет отправлено до пятницы, 17 февраля. Однако отмечается, что заявка может быть удовлетворена и по истечении этого срока.

Напомним, с семьёй эмира Катара связана компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ». Однако сообщается, что инвесторы, претендующие на «Манчестер Юнайтед», не связаны с этой компанией и с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, что позволит осуществить сделку без нарушения правил УЕФА.

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