Анзор Кавазашвили призвал уважать решение Романа Павлюченко не возобновлять карьеру
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко принял решение не возобновлять профессиональную карьеру.
«Надо уважать решение Романа. Решил так, как душа ему подсказала. Павлюченко — замечательный футболист с шикарной карьерой за спиной! Рома многое сделал для российского футбола. Я уважаю его и как игрока, и как человека. Самое главное, желаю ему здоровья и успехов в личной жизни», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».
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