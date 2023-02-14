Кечинов: надеялся увидеть Павлюченко и его 200-й гол. Жалко и обидно, но такова жизнь

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко принял решение не возобновлять профессиональную карьеру.

«Все были уже в предвкушении, что будет возобновление карьеры. По крайней мере, я надеялся увидеть Павлюченко и его 200-й гол. Жалко и обидно, но такова жизнь», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».

Роман Павлюченко выигрывал бронзовую медаль Евро-2008 в составе сборной России.