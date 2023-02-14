«Совсем как папа. Моя любовь». Криштиану Роналду сфотографировался с юной дочерью

Девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась милой фотографией футболиста с их девятимесячной дочерью Беллой Эсмеральдой. На своей странице в социальных сетях Родригес выложила фотографию, на котором Белла сидит на коленях у своего отца.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

«Этот взгляд, такой сильный и нежный, который дал тебе бог. Люблю их», — подписала фотографию Джорджина Родригес.



«Совсем как папа. Моя любовь», — написал в комментариях к публикации Роналду, добавив влюблённый эмодзи.

Напомним, Криштиану Роналду в конце декабря 2022 года перешёл в «Аль-Наср». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.



В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив пять голов.