«Совсем как папа. Моя любовь». Криштиану Роналду сфотографировался с юной дочерью

Девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась милой фотографией футболиста с их девятимесячной дочерью Беллой Эсмеральдой. На своей странице в социальных сетях Родригес выложила фотографию, на котором Белла сидит на коленях у своего отца.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
«Этот взгляд, такой сильный и нежный, который дал тебе бог. Люблю их», — подписала фотографию Джорджина Родригес.
«Совсем как папа. Моя любовь», — написал в комментариях к публикации Роналду, добавив влюблённый эмодзи.
Напомним, Криштиану Роналду в конце декабря 2022 года перешёл в «Аль-Наср». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив пять голов.
- 14 февраля 2023
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:44
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:38
-
21:30
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:26
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:50
-
19:48