«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Доннарума, Мендес, Маркиньос, Рамос, Хакими, Солер, Верратти, Данило, Заир-Эмери, Неймар, Месси.

«Бавария»: Зоммер, Канселу, Юпамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Зане, Шупо-Мотинг

Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене. По итогам двухматчевого противостояния будет определён четвертьфиналист нынешнего розыгрыша ЛЧ.