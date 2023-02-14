Хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери — самый молодой игрок, попавший в стартовый состав в плей-офф ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории, попавшим в стартовый состав на матч плей-офф Лиги чемпионов.

Игрок дебютирует в плей-офф турнира в возрасте 16 лет и 343 дней в матче 1/8 финала с мюнхенской «Баварией». Составы команд:

«ПСЖ»: Доннарума, Мендес, Маркиньос, Рамос, Хакими, Солер, Верратти, Данило, Заир-Эмери, Неймар, Месси.



«Бавария»: Зоммер, Канселу, Юпамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Зане, Шупо-Мотинг



Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене. По итогам двухматчевого противостояния будет определён четвертьфиналист нынешнего розыгрыша ЛЧ.