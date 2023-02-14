«Милан» и «Тоттенхэм» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 14 февраля, состоится матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Милан»: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю, Малик Тшау, Симон Кьер, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Тоттенхэм»: Фрейзер Форстер, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Эмерсон, Оливер Скипп, Папе Сарр, Иван Перишич, Деян Кулушевски, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.

Для «россонери» это попадание в финальную часть самого престижного еврокубка стало первым за девять лет.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.