Араухо — о возможном возвращении Месси в «Барселону»: это было бы потрясающе

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о вероятном возвращении в клуб нападающего Лионеля Месси.
«Возвращение Месси? Посмотрим, но я бы с удовольствием на это согласился. Все мы хотели бы, чтобы Месси снова был здесь. Лео – лучший игрок в мире, он определённо сделал бы нашу команду сильнее. Это было бы потрясающе, и все мы хотели бы этого, но я не знаю, что произойдёт на самом деле. Если бы я был Матеу Алемани (футбольным директором «Барселоны»), я бы подписал Родриго Бентанкура и Лео Месси», – приводит слова Араухо Goal.com.
На данный момент Лионель Месси до сих пор не продлил истекающий этим летом контракт с «ПСЖ». По сообщениям различных СМИ, возвращение в «Барселону» рассматривается 35-летним аргентинцем как один из возможных вариантов продолжения карьеры.
Видеообзор. «Вильярреал» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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