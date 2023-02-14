Арсен Адамов прокомментировал ничейный результат в матче с «Уралом»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом» (1:1).

«Урал», конечно, преобразился, играет в хороший футбол, мы понимали, что будет нелегко. Конечно, приятно играть с бывшими партнёрами по команде. Думаю, сегодня мы могли действовать лучше, забить. В первом тайме создали мало моментов, но во втором их стало больше. Нужно было в первой половине матча играть так же, как во второй.

Мы смотрели на разборе, как они играют. Сейчас в «Урале» новый тренер, я с ним не работал. Команда играет уже по-другому — они поменяли схему, пришли новые игроки», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.

Счёт в игре в начале второго тайма открыл полузащитник екатеринбуржцев Фаниль Сунгатулин. Вскоре Матео Кассьерра восстановил равенство на табло. На прошлой неделе команды также встречались на поле — тогда игра завершилась с таким же счётом.