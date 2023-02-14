«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Байер» интересуются 15-летним эквадорским полузащитником

Полузащитник молодёжной команды эквадорского «Индепендьенте» Кендри Паез входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Байера». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Челси» предлагал за услуги молодого игрока € 17 млн.Также сообщается, что € 15 млн за Паеза предлагала дортмундская «Боруссия». Однако оба эти предложения были отклонены руководством эквадорского клуба.



В нынешнем сезоне 15-летний центральный полузащитник выступает за молодёжную команду «Индепендьенте». В пяти матчах за сборную Эквадора U17 игрок отметился тремя забитыми мячами. Стоит отметить, что Кендри Паез считается одним из самых талантливых молодых футболистов в Южной Америке.