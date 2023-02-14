«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Байер» интересуются 15-летним эквадорским полузащитником
Поделиться
Полузащитник молодёжной команды эквадорского «Индепендьенте» Кендри Паез входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Байера». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Челси» предлагал за услуги молодого игрока € 17 млн.Также сообщается, что € 15 млн за Паеза предлагала дортмундская «Боруссия». Однако оба эти предложения были отклонены руководством эквадорского клуба.
В нынешнем сезоне 15-летний центральный полузащитник выступает за молодёжную команду «Индепендьенте». В пяти матчах за сборную Эквадора U17 игрок отметился тремя забитыми мячами. Стоит отметить, что Кендри Паез считается одним из самых талантливых молодых футболистов в Южной Америке.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
00:48
-
00:37
-
00:34
-
00:14
- 14 февраля 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:35
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:44
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:38
-
21:30
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:54
Партнерский контент