«Милан» — «Тоттенхэм»: Диас открыл счёт в матче

Сегодня, 14 февраля, проходит матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Миланцы открыли счёт в игре на седьмой минуте — отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной «Тоттенхэма», где Тео Эрнандес принял мяч и плотно пробил по воротам — Фрейзер Форстер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку

Для «россонери» это попадание в финальную часть самого престижного еврокубка стало первым за девять лет. «Тоттенхэм Хотспур» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являлись франкфуртский «Айнтрахт» (10) и «Спортинг» (7).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.