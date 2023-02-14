«Реал» рассматривает Кварацхелию на случай неудачи в переговорах по Беллингему

Мадридский «Реал» может попытаться подписать полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в случае провала переговоров по полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему. Об этом сообщает Cadena SER.

«Сливочные» возлагают надежды на подписание Беллингема. Клуб хочет решить вопрос не позднее апреля, заодно приняв решение по контрактам Луки Модрича, Тони Крооса, Дани Себальоса и Марко Асенсио. Если подписать Беллингема не получится, «Реал» рассмотрит кандидатуру Кварацхелии. Клуб не планирует платить за Кварацхелию € 100 млн, которые могут потребовать неаполитанцы, но при подходящих условиях готов попытаться заключить сделку.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия забил девять голов и отдал 11 голевых передач в 18 матчах.