YouTube-канал «Химок» взломали, переименовав в «Антифутбольный клуб»
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Аккаунт подмосковных «Химок» на видеохостинге YouTube взломали. Сегодня название канала сменилось с «ФК Химки» на «Антифутбольный клуб «Химки». Сейчас канал недоступен.
После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 12 очков и занимают в турнирной таблице 15-е место, опережая идущее последним «Торпедо» на шесть очков. Первый официальный матч после зимней паузы команда Спартака Гогниева проведёт 3 марта в гостях с воронежским «Факелом».
Недавно «Химки» осуществили 10-й трансфер за три дня, подписав Жаниу Бикела. Ранее красно-чёрные подписали Лео Андраде, Петара Голубовича, Маркоса Гильерме, Николу Антича, Давида Кобесова, Кристиана Тассано, Льва Скворцова, Стефана Мелентиевича и Лачера Котева.
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