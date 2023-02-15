«ПСЖ» — «Бавария»: Коман вывел гостей вперёд
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Продолжается первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Встреча началась в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. На 54-й минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд после передачи Альфонсо Дэвиса. Отметим, что в финале Лиги чемпионов 2020 года, в котором встречались те же команды, Коман забил единственный гол.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслуживает британская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене. По итогам двухматчевого противостояния будет определён четвертьфиналист нынешнего розыгрыша ЛЧ.
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