«Бавария» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Встреча началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».
В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. На 54-й минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд, забив гол в ворота своей бывшей команды. После 70-й минуты «ПСЖ» стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда. На 92-й минуте Бенжамен Павар получил вторую жёлтую карточку, оставив «Баварию» в меньшинстве.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.
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