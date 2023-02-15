В туалете стадиона «Ниццы» во время матча снимали кино для взрослых. Клуб подал жалобу

В туалете домашнего стадиона «Ниццы» снимали кино для взрослых прямо во время матча команды с «Лиллем». Об этом собщает издание RMC Sport.
Как стало известно, 29 января во время матча 20-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) в туалетной кабинке стадиона «Альянц Ривьера» снимался фрагмент видео для взрослых. Узнавшие об этом болельщики «Ниццы» сразу же принялись распространять информацию в социальных сетях.
Сообщается, что «Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.
На данный момент «Ницца» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1 с 37 очками в своём активе. В следующем, 24-м туре французского чемпионата команду ожидает домашняя игра с «Реймсом».
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