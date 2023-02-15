Судьи не засчитали гол Килиана Мбаппе в ворота «Баварии» из-за офсайда. Видео

Судьи не засчитали гол французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».



На 82-й минуте встречи «ПСЖ» провёл разительную контратаку, в которой участвовали Неймар, Нуну Мендеш и Мбаппе. Однако Мендеш залез в положение «вне игры» в момент, когда ему отдавал передачу Неймар.



Мбаппе поразил ворота соперников и, казалось, сравнял счёт, однако судейская бригада не засчитала гол.

Напомним, матч закончился со счётом 1:0 в пользу мюнхенской «Баварии». Единственный мяч на 53-й минуте встречи забил Кингсли Коман.



Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.