Игрок «ПСЖ» Заир-Эмери — самый молодой футболист, вышедший в основе на матч плей-офф ЛЧ

Полузащитник Уоррен Заир-Эмери вышел в стартовом составе «ПСЖ» против «Баварии».
В возрасте 16 лет и 343 дней хавбек «ПСЖ» стал самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов.
Заир-Эмери присоединился к структуре парижской команды в 2014 году. С 2021 года полузащитник выступает за юниорские сборные Франции разных возрастов, в том числе и за команду U19, за которую он провёл три встречи.
Напомним, завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».
Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.
Следующий матч «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» на домашнем стадионе в рамках французского чемпионата.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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