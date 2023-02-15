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Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на домашней арене «ПСЖ»

Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на домашней арене «ПСЖ»
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Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на «Парк де Пренс», сообщает RMC Sport.

Осенью 2017 года, когда мюнхенцы играли с «ПСЖ» в Париже в рамках группового этапа Лиги чемпионов, фанаты немецкого клуба вывесили баннер с текстом «75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть разумными».

Спустя пять с половиной лет зрители, прибывшие на игру «Баварии» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, вновь растянули баннер, на котором написано: «70 евро? Мы всё ещё не Неймар. 20 евро достаточно».

Напомним, завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».

Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.

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