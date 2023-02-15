«ПСЖ» впервые с 2020 года проиграл три матча подряд

«ПСЖ» проиграл третий матч подряд впервые с 2020 года.



Поражение парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» стало уже третьим для команды кряду — ранее «ПСЖ» уступил «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате.



В последний раз «ПСЖ» проигрывал три матча подряд в 2020 году, причём одно из поражений тогда было также в матче с «Баварией».

Напомним, встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 1:0.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в рамках чемпионата Франции.



Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.