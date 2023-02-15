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Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: Думбия был топовым форвардом. Его даже сравнивали с Дрогба

Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: Думбия был топовым форвардом. Его даже сравнивали с Дрогба
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Бывший ивуарийский защитник Эммануэль Эбуэ высказался об экс-нападающем ЦСКА Сейду Думбия, с которым вместе играл за сборную Кот-д’Ивуара.

«Думбия был топовым форвардом. Его даже сравнивали с Дрогба. Он забивал много топовых и красивых мячей. За национальную сборную Сейду тоже не раз отличался красивыми мячами», — приводит слова Эбуэ Sport24.

За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара в 38 матчах забил 9 мячей.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Первый официальный матч в 2023 году московская команда сыграет с «Краснодаром» в Кубке России.

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