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Абидаль: чемпионаты мира и в Катаре, и в России были проведены идеально

Абидаль: чемпионаты мира и в Катаре, и в России были проведены идеально
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Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль сравнил чемпионаты мира по футболу в России и Катаре.

«Был ли на ЧМ-2018 в России? Да, я как раз приехал на финал в «Лужниках». В решающем матче тогда играли многие футболисты «Барселоны». Трое из них были французы и один из Хорватии. Мы приехали с людьми из руководства, чтобы посмотреть игру.

Какой мундиаль лучше — в России или в Катаре? Нельзя сравнивать, потому что важно не только само соревнование, но и организация турнира. Оба чемпионата мира были проведены идеально. Катар, Россия – это разная атмосфера во всех областях.

Множество изменений произошло внутри стран: от инфраструктуры до футбольных полей. Я думаю, подготовка к чемпионату мира стала толчком в подъёме экономики стран. Люди получили рабочие места, а на социальном уровне это невероятно важно», — приводит слова Абидаля Metaratings.

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