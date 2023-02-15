Абидаль назвал причину малого количества россиян в европейских чемпионатах

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о причинах малого количества российских футболистов в европейских клубах.



«В Европе очень мало российских игроков? Это дело выбора. Самое сложное в нашей профессии — сделать выбор. У российских игроков точно будет возможность сыграть в Европе, и тогда они себя проявят. Я думаю, что клубы России должны изменить ментальность. Необходимо давать молодым игрокам больше шансов проявлять себя на поле. Кроме этого, должна быть возможность ездить в другие страны.



Назвать лучшего российского футболиста за всё время? Ох, я не смогу. В каждом поколении есть свои герои. Я знаю каких-то игроков, но я достаточно молод, так что могу упустить легенд прошлого. В вашу историю входит период СССР, когда страна была намного больше. В любом случае за всё это время у вас были хорошие игроки, заслуживающие уважения. Менялись поколения, но футбол продолжает существовать, а люди продолжают любить и поддерживать футболистов. Это самое главное. Сейчас важно постараться поменять философию, структуру в российских клубах, в федерации, чтобы игроки могли ещё больше развиваться», — приводит слова Абидаля Metaratings.