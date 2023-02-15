Олег Иванов: когда последний раз ел шаурму? Почти каждый день так питаюсь

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, когда в последний раз ел шаурму или «Доширак».
«Когда в последний раз ел «Доширак» или шаурму? Да я почти каждый день так питаюсь (смеётся). Чем я отличаюсь от других? Сидим с женой, она говорит: «Хочется какой-нибудь гадости, давай шаурму закажем». Зашли в «Яндекс Еду», заказали шаурму – все довольны. Вот «Доширак», не буду обманывать, последний раз ел очень давно. Думаю, последний мой «Доширак» был в «Кубани». И то сухим, потому что соскучился по вкусу», — приводит слова Иванова
36-летний Иванов выступает за «Рубин» с лета 2022 года.
Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат», за который полузащитник сыграл более 200 матчей.
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