Член совета директоров «Динамо» Гафин назвал самого перспективного нападающего в РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не согласен с тем, что нападающему команды Константину Тюкавину предоставляется мало игрового времени. По словам Гафина, клуб рассчитывает на 20-летнего игрока и считает его самым перспективным нападающим в РПЛ



«Как клуб смотрит на то, что Алексей Сафонов часто выражает недовольство в СМИ по поводу небольшого количества игрового времени Тюкавина? Мне кажется, что агент Кости часто общается на эту тему, потому что его об этом часто спрашивают сами журналисты. Что касается игрового времени Тюкавина, если посмотреть на его статистику, то Костя выходил практически во всех матчах как РПЛ, так и Кубка. Не всегда в стартовом составе, но, тем не менее, мы считаем, что Тюкавин — будущее «Динамо». Костя, на мой взгляд, — самый перспективный нападающий в РПЛ. Уверен, что Тюкавин своим талантом и трудом в ближайшее время получит то, что заслуживает, — приводит слова Гафина Sport24.

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