Член совета директоров «Динамо» Гафин рассказал об интересе ряда клубов к Арсену Захаряну

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе со стороны европейских клубов к полузащитнику команды Арсену Захаряну.
«Было ли хоть одно официальное предложение в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов, кроме „Челси“? Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.
Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб.
В „Динамо“ игровой спад Захаряна вызывал опасение? Клуб просто поддерживал Захаряна. Арсен — наш воспитанник. Понятно, что спады в игре случаются у всех, даже у самых больших футболистов. Мы верим в Арсена», — приводит слова Гафина Sport24.
Вчера, 14 февраля, стало известно, что Арсен Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.
- 15 февраля 2023
-
04:56
-
04:52
-
04:49
-
04:38
-
04:28
-
04:02
-
03:55
-
03:55
-
03:48
-
03:36
-
03:31
-
03:20
-
03:05
-
03:01
-
02:57
-
02:56
-
02:32
-
02:22
-
02:15
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
01:21
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:34
-
00:14
- 14 февраля 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:35
-
23:20