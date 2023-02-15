Член совета директоров «Динамо» Гафин рассказал об интересе ряда клубов к Арсену Захаряну

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе со стороны европейских клубов к полузащитнику команды Арсену Захаряну.



«Было ли хоть одно официальное предложение в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов, кроме „Челси“? Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.



Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб.



В „Динамо“ игровой спад Захаряна вызывал опасение? Клуб просто поддерживал Захаряна. Арсен — наш воспитанник. Понятно, что спады в игре случаются у всех, даже у самых больших футболистов. Мы верим в Арсена», — приводит слова Гафина Sport24.



Вчера, 14 февраля, стало известно, что Арсен Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.

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