Олег Иванов: заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться от свободного времени

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о жизни после завершения карьеры.



«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего». По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», — приводит слова Олега Иванова «РБ Спорт».



Иванов является воспитанником «Спартака». За время профессиональной карьеры он успел поиграть в таких командах, как «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат». На счету футболиста есть пять матчей за сборную России, в составе которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.

Новость по теме Олег Иванов: когда последний раз ел шаурму? Почти каждый день так питаюсь