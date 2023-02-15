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Олег Иванов: заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться от свободного времени

Олег Иванов: заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться от свободного времени
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о жизни после завершения карьеры.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего». По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», — приводит слова Олега Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». За время профессиональной карьеры он успел поиграть в таких командах, как «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат». На счету футболиста есть пять матчей за сборную России, в составе которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.

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